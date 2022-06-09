Beşiktaş genç yıldızını Alman devine sattı! Yıldız oyuncu para basacak

Yıldız oyuncuya gelen teklife olumlu yanıt veren Kartal'ın bu transferden kazanacağı rakam da belli oldu. Üç sezon önce Beşiktaş ile başlayan hikâyesine 3 kupa sığdıran, başarısıyla birlikte genç yaşta Beşiktaş'ın vazgeçilmezi olan ve Milli Takım'a kadar yükselen Rıdvan Yılmaz, Almanya yolcusu...