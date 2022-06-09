Beşiktaş genç yıldızını Alman devine sattı! Yıldız oyuncu para basacak
BEŞİKTAŞ gelecek sezon transfer çalışmalarını Teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda sürdürürken, yıldız bir ismini Alman devine sattı... Pem genç yıldız hem de Beşiktaş bu transferden büyük para kazanacak. İşte o genç yıldızın UEFA Şampiyonu yeni takımı ve BeşiktaŞ'ın kazanacağı para...
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar bir yandan da kadrodaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Transferde çalışmalar devam ederken, siyah beyazlı yıldız oyuncuya flaş bir teklif geldi.
Yıldız oyuncuya gelen teklife olumlu yanıt veren Kartal'ın bu transferden kazanacağı rakam da belli oldu. Üç sezon önce Beşiktaş ile başlayan hikâyesine 3 kupa sığdıran, başarısıyla birlikte genç yaşta Beşiktaş'ın vazgeçilmezi olan ve Milli Takım'a kadar yükselen Rıdvan Yılmaz, Almanya yolcusu...
21 yaşındaki sol bek için ilk teklifini mayıs ayında yapan Eintracht Frankfurt, siyah-beyazlı kulübün revize talebine olumlu yanıt verdi.
UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu olan Alman ekibi, milli futbolcu için Beşiktaş'a 4.5 milyon Euro bonservis ve 1.5 milyon Euro'yu bulan bonus ile birlikte sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti.