Beşiktaş genç futbolcuyu elinden kaçırdı
Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Konrad de la Fuente'yi Olympiacos'a kaptırdı.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş transfer çalışmaları kapsamında uzun süredir Marsilya takımında forma giyen 21 yaşındaki Konrad de la Fuente'yi transfer etmeye çalışıyordu. Amerikalı futbolcu, Yunanistan takımlarından Olympiakos ile anlaşma sağladı.
İsmi son dönemde Beşiktaş ile anılan Konrad de la Fuente'de flaş bir gelişme yaşandı. RMC Sport'ta yer alan habere göre teknik direktör Igor Tudor'un planları arasında yer almayan Konrad de la Fuente, Marsilya'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
İddialara göre Yunan ekibi Olympiacos, Marsilya ile anlaşmaya vardı ve 21 yaşındaki ABD'li futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak.
Kariyerine Olympiacos'ta devam etmesi beklenen futbolcunun kısa süre içerisinde Yunanistan'a giderek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.