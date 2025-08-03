Beşiktaş Filistin’e destek veren Türk yıldızın peşinde
UEFA Avrupa Ligi’nden elenen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için birçok mevkide transfer hamlesi başlatırken, Danimarka’da forma giyen ve geçtiğimiz sezon Filistin’e verdiği destekle gündeme gelen bir Türk oyuncuyu da kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, savunma ve orta sahaya yapılacak takviyelerle birlikte hücum hattını da güçlendirmeyi hedefliyor.
UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş yönetimi dev transferleri bu hafta içinde tek tek indirmeye hazırlanıyor.
Sağ ve sol kanat, ön libero ve sağ bek transferlerini hızlıca bitirmek isteyen Serdal Adalı'nın forvet ve sol kanadı yedekleyen bir Türk yıldızı da bitirmek üzere olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
BAŞKAN SERDAL ADALI SAĞ BEK İÇİN HOLLANDALI FUTBOLCUYLA ANLAŞTI!
İngiltere Championship'te Coventry City forması giyen Hollandalı sağ bek Milan van Ewijk'i uzun süredir takip eden Beşiktaş trasnfer komitesinin bu transferi bitirmek üzere olduğu öğrenildi.
Piyasa değeri 10 milyon Euro olan 24 yaşındaki sağ bek için kulübüne yıllara yayılan bir ödeme planı sunulduğu ve 6-7 milyon euro bandında bu transferin biteceği iddia edildi.