Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi! Yasaklı ilk derbinin 11'leri belli oldu! Beşiktaş-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig’de 202-2023 sezonunun ilk derbisi bugün Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Kartal dev maçı kazanarak üzerindeki kara bulutları dağıtmak isterken, Fenerbahçe, derbi zaferiyle yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Heyecan dolu dev düelloda iki takım teknik adamları muhtemel 11'lerini belirledi. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde bu akşam Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. İstanbul Valili kararı gereği bugünkü maça Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta eksikler kimler? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Kritik derbide iki teknik adam muhtemel 11'lerini belirledi. İşte Valerien Ismael ile Jorge Jesus'un derbi 11'leri...
Fenerbahçe taraftarı stada alınmayacak
Fenerbahçeli taraftarlar derbiyi statta izleyemeyecek. Kulüplerin kendi aralarında anlaşmasının ardından, İl Güvenlik Kurulu kararıyla Vodafone Park’ta sadece ev sahibi takım seyircileri yer alacak. İstanbul Valiliği kulüplerin talebi doğrultusunda 2022-23 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynanacak tüm karşılaşmalarda deplasman takımı seyircisinin statlara alınmayacağını duyurmuştu.
Valerien İsmael'in Beşiktaş ilk 11'i
Beşiktaş'ta uzun süredir devam eden Ersin Destanoğlu krizi sona erdi. Siyah-beyazlılarda dev derbide Ersin Destanoğlu'nun eldivenleri bırakmayacağı öğrenildi. Valerien Ismael'in Türkiye'deki ilk derbisinde kalede Ersin Destanoğlu'nun olması bekleniyor.
Tayyip Talha sürprizi
Siyah-beyazlılarda tecrübeli teknik adam savunma hattında şans vereceği isimleri belirledi. Beşiktaş'ta sağ bekte Valentin Rosier'in görev alacağı belirtildi. Savunma hattında göbeği Tayyip Talha Sanuç ile Romain Saiss'in oluşturacağı kaydedildi. Beşiktaş'ta sol bek pozisyonunda Arthur Masuaku'nun görev alması bekleniyor.