Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi! Yasaklı ilk derbinin 11'leri belli oldu! Beşiktaş-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde bu akşam Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. İstanbul Valili kararı gereği bugünkü maça Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta eksikler kimler? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Kritik derbide iki teknik adam muhtemel 11'lerini belirledi. İşte Valerien Ismael ile Jorge Jesus'un derbi 11'leri...