Beşiktaş bombayı patlattı! Cengiz Ünder Kartal oluyor

Beşiktaş sürpriz yaptı

Fransız basını, Cengiz Ünder için bir İstanbul devinin daha devreye girdiğini yazdı. Söz konusu haberde, Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle milli oyuncu için harekete geçtiği belirtildi.