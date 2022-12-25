Beşiktaş bombayı patlattı! Cengiz Ünder Kartal oluyor
MASİLYA'da Igor tudor ile yıldızı barışmayan A Milli yıldız Cengiz Ünder Türkiye'ye dönüyor. Galatasaray ile görüştüğü konuşulan Cengiz Ünder'in Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı ve sezon arasında eimzayı atacağı iddia edildi...
Marsilya'da Igor Tudor'un göreve gelmesiyle adeta yedek kulübesine mahkum edilen Cengiz Ünder devre arasında takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Fransız basını, bomba bir iddiada bulunarak ismi Galatasaray'la da anılan milli futbolcumuzun bir başka İstanbul devine 'êvet' dediğini öne sürdü.
Fransız ekibinde gözden çıkarılan Cengiz Ünder, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yetenekli oyuncunun adı uzun bir süredir Galatasaray ile gündeme geliyordu.
Beşiktaş sürpriz yaptı
Fransız basını, Cengiz Ünder için bir İstanbul devinin daha devreye girdiğini yazdı. Söz konusu haberde, Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle milli oyuncu için harekete geçtiği belirtildi.
Beşiktaş Cengiz Ünder ile anlaştı
Ayrıca Siyah-Beyazlılar'ın Cengiz Ünder ile transferi için her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Beşiktaş'ın Cengiz'in bonservisini elinde bulunduran Marsilya'ya kiralama teklifinde bulunarak transferi bitirmeyi hedeflediği ifade edildi.