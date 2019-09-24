Beşiktaş Başakşehir maçında Suat Arslanboğa'nın skandal kararlarına kim ne dedi?
Beşiktaş'ın sahasında Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldığı maçta tartışmalı kararlar veren hakem Suat Arslanboğa, spor yorumcuları tarafından yerden yere vuruldu.
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, evinde Medipol Başakşehir’i konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Medipol Başakşehir'in golünü Crivelli atarken Beşiktaş'a beraberliği getiren isim Burak Yılmaz oldu.
Maçın ilk yarısında Adem Lajic ile hakem Suat Arslanboğa çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından Lajic, hakemi elleriyle itince sarı kart gördü. Bu pozisyonun ardından hakem, Beşiktaşlı futbolcuya kırmızı kart göstermediği için eleştirildi.
1 dakika uzayan ilk yarının uzatma dakikasında Başakşehirli Guldbransen ile Beşiktaş'tan Douglas, gelen uzun topla Beşiktaş kalesine doğru topu almak için mücadeleye girdi. İki futbolcu da yerde kaldı. Başakşehir cephesi, lehlerine faul ve kırmızı kart beklerken hakem Suat Arslanboğa, Guldbransen'in faul yaptığına hükmetti. Arslanboğa, pozisyonu VAR'a danışmadan bitirdi ve ilk yarının son düğünü çaldı.
Twitter üzerinden hakeme tepki: Bunun ardından Başakşehir yedek kulübesinden Uğur Uçar, pozisyona itiraz ettiği için sarı kart gördü. Başakşehir, maçın devre arasında Twitter üzerinden hakeme tepki gösterdi. İstanbul ekibi, "Kırmızı kart beklediğimiz pozisyonda hakem Suat Arslanboğa ilk yarıyı bitirdi ve itirazdan ötürü yedek kulübemizdeki bir kaç futbolcumuza sarı kart gösterdi" mesajını paylaştı.