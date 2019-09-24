Beşiktaş Başakşehir maçında Suat Arslanboğa'nın skandal kararlarına kim ne dedi?

1 dakika uzayan ilk yarının uzatma dakikasında Başakşehirli Guldbransen ile Beşiktaş'tan Douglas, gelen uzun topla Beşiktaş kalesine doğru topu almak için mücadeleye girdi. İki futbolcu da yerde kaldı. Başakşehir cephesi, lehlerine faul ve kırmızı kart beklerken hakem Suat Arslanboğa, Guldbransen'in faul yaptığına hükmetti. Arslanboğa, pozisyonu VAR'a danışmadan bitirdi ve ilk yarının son düğünü çaldı.