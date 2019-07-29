Beşiktaş Apollon Larissa ile golsüz berabere kaldı
Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında Apollon Larissa takımı ile karşı karşıya geldi. Avusturya kampından önce iki hazırlık karşılaşması yapan Beşiktaş, rakipleri Pendikspor'u 2-1 , Kocaelispor'u ise 7-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Son hazırlık maçında ise Kartal, Apollon Larissa ile golsüz berabere kaldı.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da devam eden Beşiktaş, Apollon Larissa ile karşılaştı.
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Siyah beyazlılar, rakibiyle golsüz berabere kaldı.
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Kara Kartal, bu sonuçla Avusturya kampındaki ikinci maçında da gol sevinci yaşayamadı.
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Siyah-beyazlı ekip, 2 Ağustos'ta Udinese ile karşı karşıya gelecek.
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