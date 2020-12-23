Beşar Esad'ın eşi Esma Esad ve ailesine yeni yaptırım! ABD 'sezar' yasasına dahil etti
SURİYE Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a ve ailesine yönelik yaptırım uygulanacak. ABD tarafından alınan yaptırım kararında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'Zenginlikleri Suriye halkının aleyhine' diyerek 'sezar' yasası uygulanacağını açıkladı. Peki, 'sezar yasası' nedir? Ne amaçlanıyor?
İngiltere doğumlu Esma Esad ve hala Londra'da yaşayan, İngiliz vatandaşı olan doktor babası Fawaz Akras, annesi Seher Otri, erkek kardeşi Firas Akras ve amcası Eyad Akras, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesine girdi.
18 isim var: ABD Hazine Bakanlığı'nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın yaptırım uygulayacağını duyurduğu iki listede toplam 18 kişi ve kurum yer alıyor. Suriye ordusunun istihbarat biriminin başındaki Kifah Mulhem, Suriye Merkez Bankası ve Esad'ın yakın danışmanlarından Lina el Kinaya da bu listelerin içinde.
Bu kez daha geniş: Esma Esad hakkında daha önce, Haziran ayında da yaptırım kararı alınmıştı ancak bu kez tümü İngiliz vatandaşı olan aile üyeleri de bu kapsama alındı ve yaptırımlar genişletildi.
Pompeo'dan gerekçe: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada Esma Esad'ı "Suriye'deki savaşa siyasi çözüm bulma çabalarını engellemekle" suçladı.