Beş parasız yetimken Putin’i Rusya'nın başına getirdi! Kremlin’de dairesi bile var: Dünya Abramovich'i konuşuyor
ABD ve AB'nin Rusya'ya yaptırımları sertleştikçe bu durumdan en çok etkilenenlerden biri de kuşkusuz Rus milyarderler oldu. Putin'in çok yakın dostu Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, beş parasız bir yetimken, Rusya'nın kaderinde rol oynayan bir isim haline gelme hikayesi herkesi hayrete düşürdü.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin sahibi, Putin’in yakın arkadaşı Roman Abramovich, savaşın ardından kulübü satmak istediğini resmen açıkladı.
Abramovich tarafından yapılan açıklamada, “Ekibime satıştan elde edilecek tüm net gelirin bağışlanacağı bir hayır vakfı kurma talimatı verdim. Vakıf, Ukrayna'daki savaşın tüm mağdurların yararına olacak. Bunun inanılmaz derecede zor bir karar olduğunu bilin" dedi.
"Bu şekilde Kulüpten ayrılmak beni üzüyor" diyen Abramovich "Ancak bunun kulübün menfaatine olduğuna inanıyorum.” ifadelerine yer verilirken, dünyanın gözü kulağı da Rus milyardere çevrildi.
Başkan Vladimir Putin’in yakın dostu olduğu gerekçesiyle Abramovich, Batı’nın yaptırım uyguladığı isimler arasında yer alıyor.