Beş parasız yetimken Putin’i Rusya'nın başına getirdi! Kremlin’de dairesi bile var: Dünya Abramovich'i konuşuyor

Abramovich tarafından yapılan açıklamada, “Ekibime satıştan elde edilecek tüm net gelirin bağışlanacağı bir hayır vakfı kurma talimatı verdim. Vakıf, Ukrayna'daki savaşın tüm mağdurların yararına olacak. Bunun inanılmaz derecede zor bir karar olduğunu bilin" dedi.