Beş çocuk sözümüz var demişti Amine Gülşe'den hamilelik müjdesi geldi

O da sürpriz olsun: Kızının her anına şahit olmak istediğini söyleyen Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun için birçok şeye ara verdim ama başka işlerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun" demişti