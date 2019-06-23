Beş asırlık gelenek! Çomakdağlı kadınlar ne yapıyorlar

Taş evleri, kıvrımlı yolları, otantik düğünleri, entarili kadınları, ipek böcekleri ile zamanda yolculuk yapmış hissi veren bir mahalle olan Çomakdağ'da kadınlar başlarına 'Tura' adını verdikleri başlık takıyor, başlığa da sümbül, fesleğen, reyhan gibi dağ bitkilerini iliştiriyor.