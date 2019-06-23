Beş asırlık gelenek! Çomakdağlı kadınlar ne yapıyorlar
Demirören Haber Ajansı
MUĞLA'nın Milas ilçesinin Çomakdağ Mahallesi'ndeki kadınlar, 5 asırdır binbir emekle ipek böceklerinden elde ettikleri ipliklerle rengarenk kumaşlar üretiyor. Kadınlar, rengarenk ipekli giysileri, başlarına taktıkları çiçek ve altın takıları ile asırlık geleneklerini geleceğe taşıyor.
Ege'de geleneklerini bugüne kadar koruyan yörük köylerinden biri olan Çomakdağ, Bafa Gölü ile Milas arasında Beşparmak dağlarının yamacında kurulu.
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Taş evleri, kıvrımlı yolları, otantik düğünleri, entarili kadınları, ipek böcekleri ile zamanda yolculuk yapmış hissi veren bir mahalle olan Çomakdağ'da kadınlar başlarına 'Tura' adını verdikleri başlık takıyor, başlığa da sümbül, fesleğen, reyhan gibi dağ bitkilerini iliştiriyor.
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Yöre kadınları, kültürel kıyafetlerini el emeği göz nuru harcayarak hazırlıyor. Bunun için 200 hanelik kırsal mahallenin 50 hanesinde ipek böceği yetiştiriliyor.
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Kadınlar, ipek böceklerinden elde ettiği ipliklerden kumaş dokuyarak 5 asırdır yöresel kıyafetlerini dikiyor.
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