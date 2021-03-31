Berrak Tüzünataç'ın ilişki itirafı gündem oldu Uraz Kaygılaroğlu'yla aşkını itiraf etti

36 yaşındaki Tüzünataç, "Hiç anne olmayı düşündünüz mü?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Kendi kendime oturup 'Bir çocuk yapmalıyım' gibi düşünmedim. Bende öyle bir güdü yok. Hiçbir kişinin kendiyle ilgili meselelerini halletmeden ürememesi gerektiğine inanıyorum.''