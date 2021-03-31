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Berrak Tüzünataç'ın ilişki itirafı gündem oldu Uraz Kaygılaroğlu'yla aşkını itiraf etti

Berrak Tüzünataç'ın ilişki itirafı gündem oldu Uraz Kaygılaroğlu'yla aşkını itiraf etti

Berrak Tüzünataç şimdiye kadar yaşadığı ilişkiler hakkında söyledikleriyle gündeme geldi. Uraz Kaygılaroğlu'yla da aşkını itiraf etti.

Berrak Tüzünataç'ın ilişki itirafı gündem oldu Uraz Kaygılaroğlu'yla aşkını itiraf etti

Son olarak Marie Claire dergisine kapak olan ve "Berrocks Creative Departments" adında bir şirket kuran Berrak Tüzünataç, işlerinin aynı sıra son zamanlarda özel hayatıyla adında söz ettiriyor. Tüzünataç, ilişkisi hakkında ve çocuk sahibi olup olmamakla ilgili düşüncelerini anlattı.

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Berrak Tüzünataç'ın ilişki itirafı gündem oldu Uraz Kaygılaroğlu'yla aşkını itiraf etti

Kısa bir süre önce meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu'yla aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu, "Bu aralar aşk hayatım çok iyi. Çıkan haberler doğru. Bunun saklanacak bir yanı kalmadı çünkü artık. Keyfimiz yerinde" dedi.

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Berrak Tüzünataç'ın ilişki itirafı gündem oldu Uraz Kaygılaroğlu'yla aşkını itiraf etti

36 yaşındaki Tüzünataç, "Hiç anne olmayı düşündünüz mü?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Kendi kendime oturup 'Bir çocuk yapmalıyım' gibi düşünmedim. Bende öyle bir güdü yok. Hiçbir kişinin kendiyle ilgili meselelerini halletmeden ürememesi gerektiğine inanıyorum.''

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Berrak Tüzünataç'ın ilişki itirafı gündem oldu Uraz Kaygılaroğlu'yla aşkını itiraf etti

''Bir gün kendimle ilgili öyle hissedersem, öyle bir partnerim de olursa gibi bir durum söz konusu..."

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