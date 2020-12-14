Berrak Tüzünataç'ın çıplak pozları sosyal medyaya damga vurdu işte sebebi
Berrak Tüzünataç, çıplak vücuduna yazdığı yazılarla Instagram'a damgasını vurdu. Vücudundaki 'Bla' yazısının sebebi ortaya çıktı.
Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yayımladığı pozlarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Tüzünataç, çıplak bir halde, vücudunun boyandığı fotoğrafları yayımladı.
Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı pozlar kısa süre içinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Tüzünataç, pozların herhangi bir iş için çekilmediğini tamamıyla sanatsal çalışma olduğunu söyledi.
Berrak Tüzünataç, paylaştığı karelerin altına ise şu notu düştü:
"Farklı yaratıcılık ve sanat dallarına odaklanan üç kadın sanatçı olarak; bizim için çok önemli olan bir şeyi tezahür ettirmek ve ifade etmek için iş birliği yaptık.''
''Yani, her birimiz en iyi olduğumuz şeyi yaptık. Bu, herhangi bir marka veya dergi tarafından sipariş edilen bir "iş" değil.''