Berrak Tüzünataç'ın çıplak pozları sosyal medyaya damga vurdu işte sebebi

Berrak Tüzünataç, paylaştığı karelerin altına ise şu notu düştü:

"Farklı yaratıcılık ve sanat dallarına odaklanan üç kadın sanatçı olarak; bizim için çok önemli olan bir şeyi tezahür ettirmek ve ifade etmek için iş birliği yaptık.''