Berrak Tüzünataç yeni sevgilisiyle paylaştı eleştiri yağınca isyan etti
Berrak Tüzünataç, Ali Yörenç ile aşkını ilan etti ve sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yaptı, eleştiri yağınca da açıklama yaptı.
Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, kendisi gibi oyuncu olan Ali Yörenç'le yeni bir aşka yelken açtı.
Berrak Tüzünataç, sevgilisi Ali Yörenç'in, arkadaşı Dolunay Soysert'le daha önce ilişki yaşadığı ortaya çıkınca eleştirilere maruz kaldı. Bu haberlere sinirlenen oyuncu sosyal medyasından eleştirilere cevap verdi.
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Berrak Tüzünataç, eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:
"19 yaşımdan beri bütün hayatımı, büyüme sürecimi, benim açığımı bulmaya yoksa da herhangi bir anımı manipüle edip açıkmış gibi göstermeye çalışan bir orduya karşı geçirmişim gibi hissediyorum ve gerçekten yoruldum.''
''Herkes gibi mutlu olmak ve dilediğim biçimde hayatımı yaşamak istiyorum. Çocuk denilebilecek bir yaştan beri bunun için çalışıyorum.''