Berrak Tüzünataç yeni sevgilisiyle paylaştı eleştiri yağınca isyan etti

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Berrak Tüzünataç, eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

"19 yaşımdan beri bütün hayatımı, büyüme sürecimi, benim açığımı bulmaya yoksa da herhangi bir anımı manipüle edip açıkmış gibi göstermeye çalışan bir orduya karşı geçirmişim gibi hissediyorum ve gerçekten yoruldum.''