Berrak Tüzünataç ve sevgilisi Berk Suyabatmaz rotayı Ege'ye çevirdi!
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan ayrıldıktan sonra, oyuncu Berrak Tüzünataç ile yeni bir aşka yelken açan Berk Suyabatmaz, sevgilisi ile bayram için rotasını Ege'ye çevirdi.
Sunucu Burcu Esmersoy'dan boşandıktan sonra Berk Suyabatmaz ile yeni bir aşka yelken açan Berrak Tüzünataç ilişkileri gündeme bomba gibi düşmüştü. Çift, yaklaşan Ramazan Bayramını geçirmek üzere Ege2ye gidecekleri öğrenildi.
"1 haftalık tatile çıkıyorlar": Hürriyet'in haberine göre; Yaklaşık 70 gündür İstanbul’daki evlerinde karantinada olan ünlü çift, ramazan bayramında Çeşme ve Bodrum’u kapsayan 1 haftalık tatile çıkacak.
"Arkadaşları da eşlik edecek": Tüzünataç ve Suyabatmaz’a tatilde arkadaşları da eşlik edecek. Seyahat yasağı nedeniyle tatil için özel izin aldıkları öğrenilen çift, tatil sonrası İstanbul’a dönecek.
Berrak Tüzünataç Kimdir?
Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984 yılında Bursa Yalova’da dünyaya gelmiştir. Yalova'nın en eski ve köklü ailelerinden birisine mensup olan Berrak Tüzünataç'ın dedesinin babası Sefa Tüzünataç 1942 ve 1950 yılları arasında Yalova Belediye Başkanlığı yapmıştır.