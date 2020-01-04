Berrak Tüzünataç ve Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz el ele geri döndü

İlk beraber sosyal medya paylaşımını ise yine Berrak Tüzünataç yapmıştı. Yılbaşı için Atina'ya tatile giden ikiliden Tüzünataç, Instagram'ın hikaye bölümünden Berk Suyabatmaz ile uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.