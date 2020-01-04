Berrak Tüzünataç ve Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz el ele geri döndü
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan boşanan Berk Suyabatmaz'ın başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç ile aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü, ikili yurt dışı tatillerinden el ele döndü.
Geçtiğimiz Eylül ayında Burcu Esmersoy ile yollarını ayıran Berk Suyabatmaz, ayrılığın ardından kısa bir süre geçmişken Berrak Tüzünataç ile yakalanmış, ikilinin arasında aşk olduğu dedikoduları hızla yayılmıştı.
İlk olarak İstanbul'da bir mekanda baş başa otururken yakalanan çiftin ardından bir başka mekanda aşka geldiği Suyabatmaz'ın Tüzünataç'ı öpmelere doyamadığı konuşulmuştu.
Aşk iddiaları hakkında yorum yapmaktan kaçınan Tüzünataç, geçtiğimiz hafta ''10 Ocak’ta sinema filmim ‘Biz Böyleyiz’ vizyona girecek. Ajansım film, gösterime girinceye kadar özel hayatımla gündeme gelmemi istemiyor. O tarihten sonra zaten el ele sokağa çıkacağız'' demişti.
İlk beraber sosyal medya paylaşımını ise yine Berrak Tüzünataç yapmıştı. Yılbaşı için Atina'ya tatile giden ikiliden Tüzünataç, Instagram'ın hikaye bölümünden Berk Suyabatmaz ile uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.