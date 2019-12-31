Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'dan yılın aşk pozu! İlk paylaşım geldi
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç sevgilisi Berk Suyabatmaz'la ilk kez sosyal medyadan birlikte oldukları pozu paylaştı.
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy'dan boşanan Berk Suyabatmaz'la iki buçuk aydır aşk yaşıyor. Aşık çiftler geçen hafta 10 günlük Miami tatiline çıktı.
Burcu Esmersoy'dan geçtiğimiz Eylül ayında boşanan Berk Suyabatmaz iki buçuk aydır aşk yaşadığı Berrak Tüzünataç'la beraberlik yaşamaktadır. Berk Suyabatmaz, boşandıktan hemen sonra bir kafede Berrak Tüzünataç ile objektiflere yakalandı.
Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, Instagram'ın story bölümünden Berk Suyabatmaz ile uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Berrak Tüzünataç'ın Berk Suyabatmaz'ın eline 2020 yazması ise dikkat çekti.
Berrak Tüzünataç Kimdir?
Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984 yılında Bursa Yalova’da dünyaya gelmiştir. Berrak Tüzünataç'ın dedesinin babası Sefa Tüzünataç 1942 ve 1950 yılları arasında Yalova Belediye Başkanlığı yapmıştır.