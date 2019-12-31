Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'dan yılın aşk pozu! İlk paylaşım geldi

Burcu Esmersoy'dan geçtiğimiz Eylül ayında boşanan Berk Suyabatmaz iki buçuk aydır aşk yaşadığı Berrak Tüzünataç'la beraberlik yaşamaktadır. Berk Suyabatmaz, boşandıktan hemen sonra bir kafede Berrak Tüzünataç ile objektiflere yakalandı.