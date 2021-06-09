Berrak Tüzünataç soluğu tatilde aldı fit haliyle nefes kesti! Uraz Kaygılaroğlu'ndan ayrılmıştı
36 yaşındaki başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç plajdaki fit haliyle görenleri büyüledi.
Kurşun dizisiyle 2 yıl önce seyirciyle buluşan Berrak Tüzünataç, dizinin erken final yapmasıyla bir süredir ekranlardan uzak olmayı tercih etmişti. Berrak Tüzünataç, şubat ayında Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Tüzünataç'ın aşkı sürpriz bir şekilde geçtiğimiz ay sona ermişti.
Kalbi boş olan 36 yaşındaki güzel oyuncu, kız arkadaşıyla tatile çıktı.
Kış boyunca her fırsatta deniz, güneş ve tatil özlemini dile getiren oyuncu, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu İzmir'in Çeşme ilçesinde aldı.
Önceki gün bir beach'te görüntülenen 36 yaşındaki güzel, mor bikinisi ve fit görüntüsüyle plajdaki tüm bakışları üzerinde topladı.