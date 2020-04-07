Berrak Tüzünataç ile gazeteci 'Evde kal' kavgasına tutuştular!

Koronavirüs ile mücadele eden Türkiye'de 'Evde kal' çağrıları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "Evde kal" çağrısına birçok ünlülerden destek geldi. Bir yandan da piknik alanı ve sahillerde yasak gelene kadar sokağa çıkıp yürüyüş yapan ünlüler oldu.