Berrak Tüzünataç ile gazeteci 'Evde kal' kavgasına tutuştular!
Burcu Esmersoy'dan ayrılan Berk Suyabatmaz ile aşk yaşayan oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından ünlüleri haber yapan gazetecileri sosyal medyadan dile getirince, karşılık veren bir gazeteci ile tartıştılar.
Koronavirüs ile mücadele eden Türkiye'de 'Evde kal' çağrıları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "Evde kal" çağrısına birçok ünlülerden destek geldi. Bir yandan da piknik alanı ve sahillerde yasak gelene kadar sokağa çıkıp yürüyüş yapan ünlüler oldu.
Berk Suyabatmaz ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Berrak Tüzünataç ise ünlüleri haber yapan gazetecileri sosyal medyada gündeme getirdi. Berrak Tüzünataç, sokağa çıkan ünlülerden bazılarının setler devam ettiği için bunu yaptığını belirterek “Türlü tanınmış kişiler hakkında ‘evde kal uyarılarına uymadı’ haberi yapan gazeteciler, o fotoğrafları evlerinden çekmiyorlar diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum” notunu paylaştı.
Ünlü oyuncunun bu paylaşımına gazeteci Tuğba Özer'den sosyal medyadan cevap gecikmedi. Özer, “Çok mantıklısınız gerçekten Berrak hanım. Ama o gazetecilerin işlerini yaptıkları, ücretli izin hakları olmadıkları ve kovulmamak için mecburen sokağa çıktıkları hiç aklınıza geliyor mu acaba?” diye karşılık verdi.
Berrak Tüzünataç “Belki de tam olarak bunu kaste ediyorumdur hanımefendi” diye yanıt verince Özer ise şunları yazdı: