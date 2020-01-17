Berrak Tüzünataç göğüslerine estetik yaptırdığını açıkladı çıplaklık itirafı olay oldu

Efsane bir kadro ile Biz Böyleyiz filmini hem yazıp hem de filmin başrolünde yer alan Berrak Tüzünataç, YouTube'da yayımlanan İbrahim Selim İle Bu Gece programına konuk oldu. Kendisine dair çok özel açıklamalar yapan Tüzünataç'ın göğüslerine estetik yaptırdığını itiraf etmesi herkesi şaşırttı.