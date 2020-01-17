Berrak Tüzünataç göğüslerine estetik yaptırdığını açıkladı çıplaklık itirafı olay oldu
YouTube'da yayımlanan İbrahim Selim İle Bu Gece programına katılan Biz Böyleyiz filminin yıldızı Berrak Tüzünataç, göğüslerine estetik yaptırdığını itiraf edip çıplaklık açıklaması yaptı.
Efsane bir kadro ile Biz Böyleyiz filmini hem yazıp hem de filmin başrolünde yer alan Berrak Tüzünataç, YouTube'da yayımlanan İbrahim Selim İle Bu Gece programına konuk oldu. Kendisine dair çok özel açıklamalar yapan Tüzünataç'ın göğüslerine estetik yaptırdığını itiraf etmesi herkesi şaşırttı.
Bir dönem evinde çıplak dolaştığı ve perdeleri hiç kapatmadığı için komşularının rahatsız olduğuna dair haberleri çıkan Berrak Tüzünataç, bu konuya da açıklık getirdi.
Tüzünataç, "Röntgenci, ayıp değil mi? Sana ne! Velev ki geziyorum, içeri bakanda değil mi sorun? Ki öyle bir hobim yok. Nüdist bir durumum yok" dedi.
İbrahim Selim’in ''Kendini ne kadar güzel buluyorsun?'' sorusuna ''10 üzerinden 8 derim'' yanıtını veren Tüzünataç, ''Hiç estetiğin var mı?'' diye sorulunca da göğüslerini göstererek ''İki tane var. Bana kadar. Karınca kararınca'' dedi.