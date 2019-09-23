Berrak Tüzünataç bikinili seksi pozlarıyla yaza veda etti herkesi mest etti

Son olarak Fi dizisinde rol almasının ardından ara vermeden çalışan yaz sezonunda art arda çektiği filmlerle tatilin keyfini pek süremeyen Berrak Tüzünataç, geç başladığı tatile geç veda etti. Sosyal medya hesabından yaza veda paylaşımlarını bikinisiyle yapan Tüzünataç, fiziğiyle herkesin beğenisini kazandı.