Berrak Tüzünataç bikinili seksi pozlarıyla yaza veda etti herkesi mest etti
Berrak Tüzünataç, bikinili seksi pozlarıyla yaza veda etti, sosyal medyaya damga vurdu.
Son olarak Fi dizisinde rol almasının ardından ara vermeden çalışan yaz sezonunda art arda çektiği filmlerle tatilin keyfini pek süremeyen Berrak Tüzünataç, geç başladığı tatile geç veda etti. Sosyal medya hesabından yaza veda paylaşımlarını bikinisiyle yapan Tüzünataç, fiziğiyle herkesin beğenisini kazandı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Berrak Tüzünataç, yaza veda ettiği paylaşımları da Instagram hesabından paylaştı.
Berrak Tüzünataç, bikinili seksi pozlarına ''Son denizleri alalım'' notunu düştü. 34 Yaşındaki güzel oyuncunun fit fiziği dikkat çekerken takipçilerinden övgü yağdı.
Peki, Berrak Tüzünataç kimdir?
Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984 tarihinde Yalova’da ailenin ilk çocuğu olarak doğmuştur. İlk okulu ve orta okulu Özel Yalova Öncü Kolejinde okumuştur. 1995 senesinde Koç Lisesi'ni kazanıp ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Liseyi Koç Özel Lisesi’nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. Babası Yalova'da müteahitlik yapan Sefa Tüzünataç’dır.