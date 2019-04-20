Berna Laçin'in kızını görenler şoke oldu

Berna Laçin'in kızını görenler şoke oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Berna Laçin'in 16 yaşındaki kızı Ada büyüyüp genç kız oldu.

Berna Laçin'in kızını görenler şoke oldu - Sayfa 1


Ünlülerin çocukları Türkücü Ceylan ve kızı Melodi Anne kız kelimenin tam anlamıyla birlikte büyümüş

İşte ünlü isimler ve çocukları...

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Berna Laçin'in kızını görenler şoke oldu - Sayfa 2

Umut Akyürek'in kızını gören inanamıyor.

Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek'in 2005'te dünyaya gelen kızı Melek Bal'ı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

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Berna Laçin'in kızını görenler şoke oldu - Sayfa 3

Henüz 12 yaşında olan Melek Bal'ın küçük yaşına rağmen kadınsı görüntüsü dikkat çekti

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Berna Laçin'in kızını görenler şoke oldu - Sayfa 4

İşte Umut Akyürek ve kızı Melek Bal

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