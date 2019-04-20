Berna Laçin'in kızını görenler şoke oldu
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Berna Laçin'in 16 yaşındaki kızı Ada büyüyüp genç kız oldu.
Ünlülerin çocukları Türkücü Ceylan ve kızı Melodi Anne kız kelimenin tam anlamıyla birlikte büyümüş
İşte ünlü isimler ve çocukları...
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Umut Akyürek'in kızını gören inanamıyor.
Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek'in 2005'te dünyaya gelen kızı Melek Bal'ı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
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Henüz 12 yaşında olan Melek Bal'ın küçük yaşına rağmen kadınsı görüntüsü dikkat çekti
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İşte Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
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