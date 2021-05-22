Berna Laçin'in kızı büyüdü genç kız oldu Ada Eşiz paylaşımlarıyla dikkat çekti
Berna Laçin'in kızı Ada Eşiz büyüdü. Artık 19 yaşında olan Ada sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı gündem yorumları ya da eleştiriler nedeniyle zaman zaman tepki çeken Berna Laçin bu kez kızıyla gündeme geldi. Laçin'in 23 Nisan'da 19 yaşına giren kızı Ada Eşiz, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı iş insanı Tolga Eşiz ile evlendi. Bu evlilikten Ada isminde bir kızı olan Berna Laçin'in kızı 19 yaşında çok başarılı bir genç kız oldu.
Instagram hesabından kitap tavsiyelerinde bulunan Ada, pek çok ünlü ismin çocuğunun aksine gözlerden uzak kalarak, eğitimine devam ediyor.
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