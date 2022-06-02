Berna Laçin'in Bebek'teki fiyatlara isyan etti! Ersoy Dede'den yanıt gecikmedi!

Yaşamın pahalılığına isyan eden Laçin; " Bebek'te arada gittiğim şık bir yerde kahve içelim dedik. Bir kahve 100 TL! Bir su 75 TL! Hani yemeği geçtik, artık termosta kahveyle banka gideceğiz. İşin kötüsü şehirlerimizde ortak olan park filan da yok ki her yer beton" ifadelerini kullandı.