Berna Laçin'in Bebek'teki fiyatlara isyan etti! Ersoy Dede'den yanıt gecikmedi!
Sık sık sosyal medyadaki paylaşımları ve muhalif söylemleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu Berna Laçin her zaman Bebek'te gittiği cafede bir kahveye 100 TL, bir suya 75 TL" ödeyince hayat pahalılığından dert yandı! Trt sunucusu Ersoy Dede'den tepki çeken yanıt geldi! Dede " Bebek'teki banklara oturmanızı tavsiye etmem" dedi.
Sık sık sosyal medyadaki paylaşımları ve muhalif söylemleri ile dikkat çeken ünlü oyuncu Berna Laçin, kahve içmek için gittiği Bebek'teki cafede bir kahveye 100 TL, bir suya da 75 TL ödeyince hayat pahalılığından dert yandı!
Menüde fiyatları görünce şok oldu!
51 yaşındaki ünlü isim menüyü eline aldığında yazan fiyatları görünce yaşadığı şoku, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Yaşamın pahalılığına isyan eden Laçin; " Bebek'te arada gittiğim şık bir yerde kahve içelim dedik. Bir kahve 100 TL! Bir su 75 TL! Hani yemeği geçtik, artık termosta kahveyle banka gideceğiz. İşin kötüsü şehirlerimizde ortak olan park filan da yok ki her yer beton" ifadelerini kullandı.
İşte Laçin'in beğeni ve yorum yağan sosya medyada takipçileriyle yaptığı o paylaşım..