Berna Laçin'den Instagram'ı sallayan 'ekonomi' isyanı: Bıktım fakir edebiyatından!
Ünlü oyuncu Berna Laçin ülke ekonomisindeki son durumu eleştirdiği son paylaşımında "Bıktım bu ülkeye görülen fakir edebiyatından" diyerek isyan etti.
Dolar ve euro kurundaki değişimlerden etkilenen Türk Lirası ve ülke ekonomisinde ilişkin sosyal medyada paylaşımlar dur durak bilmiyor. Ünlüsünden vatandaşında pek çok kesimden insanın son günlerde sosyal medyada en çok paylaşım yaptığı konu 'ekonomi' oldu... Son olarak sosyal medyada sivri çıkışları ile bilinen ünlü oyuncu Berna Laçin de ekonomiyi yorumladı. Laçin, "Bıktım bu ülkeye görülen fakir edebiyatından" dedi.
"Lüks dediğin altın musluktur, akan sıcak su değil!”
Berna Laçin paylaşımında “Bıktım bu ülkeye layık görülen fakir edebiyatından. “Millet süt alamıyor sen … için mi üzülüyorsun” demeyin kimseye! Kaliteli yiyecek, seyahat etmek, eğlenmek, bakım ve hijyen ürünleri almak, düzgün bir evde yaşamak LÜKS DEĞİL! Lüks dediğin altın musluktur, akan sıcak su değil!” dedi.
Şu sıralar Fransa'nın başkenti Paris'te eitim gören kızının yanında olan Berna Laçin'in bu tepkisindeki "Seyahat etmek lüks değil" tepkisinin, sosyal medyada kendisine gelen bir eleştiriye yanıt niteliğinde olduğu düşünüldü.
Laçin, sık sık kızını ziyarete gittiği Paris'te, TL'nin euro karşısındaki düşüşü nedeniyle alım gücünün düştüğünü sık sık paylaşmasıyla dikkat çekiyor.