Berna Laçin'den Instagram'ı sallayan 'ekonomi' isyanı: Bıktım fakir edebiyatından!

Dolar ve euro kurundaki değişimlerden etkilenen Türk Lirası ve ülke ekonomisinde ilişkin sosyal medyada paylaşımlar dur durak bilmiyor. Ünlüsünden vatandaşında pek çok kesimden insanın son günlerde sosyal medyada en çok paylaşım yaptığı konu 'ekonomi' oldu... Son olarak sosyal medyada sivri çıkışları ile bilinen ünlü oyuncu Berna Laçin de ekonomiyi yorumladı. Laçin, "Bıktım bu ülkeye görülen fakir edebiyatından" dedi.