Berna Laçin kirazın kilosu 80 lira diyerek saydırınca takipçileri gerçeği yüzüne vurdu
Berna Laçin, sosyal medya hesabı Twitter'da kirazın kilo fiyatıyla ilgili tepki çeken bir paylaşım yaptı. Takipçileri gerçeği açıkladı.
Zaman zaman sosyal medya hesaplarından gündeme dair eleştirileriyle dikkat çeken Berna Laçin, bu kez baltayı taşa vurdu. Türkiye'deki çocukların kiraz yiyemediğini ifade eden paylaşımıyla kullanıcıların dikkatini ve tepkisini çeken Laçin, kirazın kilosunun 60-80 lira arası satıldığını ifade etti.
Berna Laçin'in paylaşımına takipçilerinden cevap geldi. Yanıldığını söyleyen takipçileri, İstanbul'da halde kirazın kilosunun birinci kaliteden 30 liraya, ikinci kaliteden ise 10 liraya satıldığını söyledi.
İşte Berna Laçin'e gelen o cevaplardan bazıları:
''Berna hanım, yanlış bilgilendirilmiş olabilir misiniz? 2 Haziran İstanbul Hali’nde 1 ve 2. Kalite kiraz soldaki en düşük, sağdaki en yüksek fiyat açıklaması.''
''Berna Hanım kg'si 60-80 ise çok özel bir pazar ya da kişiye göre fiyatlama olmalı. İstanbul'da 15 TL, Tekirdağ'da 10 TL'ye aldım bu hafta içerisinde. Hayat pahalılığı aşikar ama bu abartı fiyatlar geneli temsil etmiyor.''