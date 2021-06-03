Berna Laçin kirazın kilosu 80 lira diyerek saydırınca takipçileri gerçeği yüzüne vurdu

''Berna Hanım kg'si 60-80 ise çok özel bir pazar ya da kişiye göre fiyatlama olmalı. İstanbul'da 15 TL, Tekirdağ'da 10 TL'ye aldım bu hafta içerisinde. Hayat pahalılığı aşikar ama bu abartı fiyatlar geneli temsil etmiyor.''