Berna Laçin de eksik kalmadı! 20'li yaşlar akımına bakın kimler katıldı
Sosyal medyada başlayan akım hem Twitter'ı hem de Instagram'ı sardı. Ünlü isimler peş peşe 20'li yaşlarından fotoğraflarını paylaşmaya başladı.
Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına ünlüler de dahil oldu. Televizyon ve müzik dünyasının yıldızları, Twitter hesaplarından gençlik yıllarına ait karelerini paylaştı. İşte '#20liyaslarchallenge' hashtag'i ile yayınlanan fotoğraflar...
Hayko Cepkin:
Ha bu da benden olsun o zaman... Cayır Metal sunar...
Nükhet Duru:
20 ile yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum...
Haluk Levent:
Bir akım var diyorlar, 20’li yaşlar için. Buyurun. Aşık falan olmayın ama!
Zafer Algöz:
Ben (22),Lale Kalyoncu (19)... ADK Cebeci...