Berna Laçin de eksik kalmadı! 20'li yaşlar akımına bakın kimler katıldı

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına ünlüler de dahil oldu. Televizyon ve müzik dünyasının yıldızları, Twitter hesaplarından gençlik yıllarına ait karelerini paylaştı. İşte '#20liyaslarchallenge' hashtag'i ile yayınlanan fotoğraflar...

Hayko Cepkin:

Ha bu da benden olsun o zaman... Cayır Metal sunar...