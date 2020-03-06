Berlusconi 54 yaş küçük sevgilisi için nişanlısını terk etti
İTALYA'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, 12 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Francesca Pascale ile ayrıldı. Berlusconi'nin partisinde milletvekili olan 29 yaşındaki eski model Marta Fascina ile birlikte olduğu iddia edildi.
Silvio Berlusconi'nin liderliğini yaptığı Forza Italia partisi, 83 yaşındaki milyarder siyasetçi ile 34 yaşındaki sevgilisi Francesca Pascale'ın ayrıldıklarını duyurdu.
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12 yıldır birlikte olan çiftin arkadaş kalacakları belirtildi. Repubblica gazetesi, Pascale'ın şaşkın olduğunu ve partiden gelen bu açıklamaya hazırlıksız yakalandığını iddia etti.
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Gazeteye göre Pascale, "Ona dünyanın tüm mutluluğunu diliyorum ve umarım benim onunla ilgilendiğim gibi kendisiyle ilgilenecek birini bulur" dedi.
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Daha önce iki kez boşanan Silvio Berlusconi'nin Forza Italia partisi milletvekili eski model Marta Fascina ile birlikte olduğu iddia edildi.
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