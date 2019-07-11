Berlin yaşıyor mu? La Casa de Papel'in 3. sezonu başlıyor!
Netflix'in dört gözle beklenen efsane dizisi La Casa de Papel 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Ekibe yeni katılanların kim olduğu da belli oldu.
Netflix’in Türkiye’de en sevilen dizilerinden biri olan Le Casa De Papel’in 3. sezon yayınlanma tarihi belli oldu. İspanyol yapımı dizinin yeni bölümleri 19 Temmuz’da Netflix’te olacak. Birbiriyle uyumlu bir ekibin soygun macerası anlatılan dizinin 3. sezon tarihini ve yeni bölümlerin tanıtım fragmanı Netflix tarafından yayınlanmıştı.
İlk iki sezonda İspanya Kraliyet Darphanesi'nde gerçekleşen soygunu çarpıcı şekilde sunan La Casa De Papel’in 3. sezonunda Rio yakalanıyor, ekip ise Rio’yu kurtarmak için yeniden bir araya geliyor. Ekibe hiç beklenmeyen bir isim daha dahil oluyor.
^. Sezonun başlamasına çok kısa bir süre kalmışken ekibe katılan yeni isimler de belli oldu. La Casa De Papel'in yeni sezonunda diziye üç yeni karakter katıldı.
Geçen sezon polis Raquel Murillo olarak rol alan Itziar Ituno ve yeni katılan karakterlere de şehir isimleri verildi.