Berlin yaşıyor mu? La Casa de Papel'in 3. sezonu başlıyor!

İlk iki sezonda İspanya Kraliyet Darphanesi'nde gerçekleşen soygunu çarpıcı şekilde sunan La Casa De Papel’in 3. sezonunda Rio yakalanıyor, ekip ise Rio’yu kurtarmak için yeniden bir araya geliyor. Ekibe hiç beklenmeyen bir isim daha dahil oluyor.