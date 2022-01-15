Berksan'ın son hali inanılmaz estetik ameliyat geçirdi! Jeremy Meeks'in kopyası!
Şarkıcı Berksan geçirdiği estetik ameliyatlarla bambaşka biri oldu, Berksan'ın son hali dünyada sabıka kaydı fotoğrafıyla ünlenen Jeremy Meeks'e benzetildi.
'Çilek dudaklarına yapışıp kalıcam' şarkısıyla ünlenen popçu Berksan, Seda Sayan, Hande Yener gibi ünlü isimlerin ardından Fransız askısı yaptırdı. Estetik operasyon geçiren şarkıcı Berksan, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı ve doktorunun yeni yüzünde, hapisteyken ünlü olup modellik kariyerinde ilerleyen Jeremy Meeks’i örnek aldığını söyledi. Sosyal medyada yüzünün yeni hali ortaya çıkan Berksan'a sosyal medyada 'Kendine ne yaptın' yorumları yağdı!
Şarkıcı Berksan, yüzüne estetik yaptırdı, son halini gören takipçileri şaşkınlığa uğradı. Berksan'ın estetik operasyonu geçirmesi sonrasındaki yeni yüzü sosyal medyada gündem oldu.
Şarkıcı Berksan, doktorunun kendisine “Yeni yüzünde ünlü model Jeremy Meeks’i örnek aldım” dediğini ifade etti. Sosyal medyada Berksan'ın bu açıklamasına "Berksan, bence doktorun seni kandırmış" yorumları geldi.
Hande Yener ile de sıkı arkadaş olduğu bilinen şarkıcı Berksan, geçtiğimiz günlerde Yener'in de yaptırdığı, son dönemlerin popüler estetik müdahalesi “Fransız Askısı”nı yaptırmasınına rdından yeni haliyle adeta bambaşka biri oldu.