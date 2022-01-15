BIST 2.073
DOLAR 13,52
EURO 15,43
ALTIN 789,66

Berksan'ın son hali inanılmaz estetik ameliyat geçirdi! Jeremy Meeks'in kopyası!

Berksan'ın son hali inanılmaz estetik ameliyat geçirdi! Jeremy Meeks'in kopyası!

Şarkıcı Berksan geçirdiği estetik ameliyatlarla bambaşka biri oldu, Berksan'ın son hali dünyada sabıka kaydı fotoğrafıyla ünlenen Jeremy Meeks'e benzetildi.

Berksan'ın son hali inanılmaz estetik ameliyat geçirdi! Jeremy Meeks'in kopyası!

'Çilek dudaklarına yapışıp kalıcam' şarkısıyla ünlenen popçu Berksan, Seda Sayan, Hande Yener gibi ünlü isimlerin ardından Fransız askısı yaptırdı. Estetik operasyon geçiren şarkıcı Berksan, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı ve  doktorunun yeni yüzünde, hapisteyken ünlü olup modellik kariyerinde ilerleyen Jeremy Meeks’i örnek aldığını söyledi. Sosyal medyada yüzünün yeni hali ortaya çıkan Berksan'a sosyal medyada 'Kendine ne yaptın' yorumları yağdı!

111
Berksan'ın son hali inanılmaz estetik ameliyat geçirdi! Jeremy Meeks'in kopyası!

Şarkıcı Berksan, yüzüne estetik yaptırdı, son halini gören takipçileri şaşkınlığa uğradı. Berksan'ın estetik operasyonu geçirmesi sonrasındaki yeni yüzü sosyal medyada gündem oldu.

211
Berksan'ın son hali inanılmaz estetik ameliyat geçirdi! Jeremy Meeks'in kopyası!

Şarkıcı Berksan, doktorunun kendisine “Yeni yüzünde ünlü model Jeremy Meeks’i örnek aldım” dediğini ifade etti.  Sosyal medyada Berksan'ın bu açıklamasına "Berksan, bence doktorun seni kandırmış" yorumları geldi.  

311
Berksan'ın son hali inanılmaz estetik ameliyat geçirdi! Jeremy Meeks'in kopyası!

Hande Yener ile de sıkı arkadaş olduğu bilinen şarkıcı Berksan, geçtiğimiz günlerde Yener'in de yaptırdığı, son dönemlerin popüler estetik müdahalesi “Fransız Askısı”nı yaptırmasınına rdından yeni haliyle adeta bambaşka biri oldu.  

411