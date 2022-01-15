Berksan'ın son hali inanılmaz estetik ameliyat geçirdi! Jeremy Meeks'in kopyası!

Hande Yener ile de sıkı arkadaş olduğu bilinen şarkıcı Berksan, geçtiğimiz günlerde Yener'in de yaptırdığı, son dönemlerin popüler estetik müdahalesi “Fransız Askısı”nı yaptırmasınına rdından yeni haliyle adeta bambaşka biri oldu.