Berksan konserden dönerken kaza geçirdi! Aracı hurdaya döndü
Şarkıcı Berksan, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönerken talihsiz bir trafik kazası geçirerek ölümden döndü.
2003 yılında Çilek şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Berksan, uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Şarkıcı bu sabah kaza haberiyle hayranlarına büyük korku yaşattı. Edirne'den İstanbul'a 04.00 sıralarında VIP aracıyla dönen Berksan, kaza geçirdi.
Bir süredir ortalarda görünmeyen sevilen şarkıcı Berksan, hayranlarını korkuttu. Aracı hurdaya dönen şarkıcının omzu ve boynu incindi. Aracın arka koltuğunda oturduğunu ve kemerinin de bağlı olduğunu söyleyen Berksan, "Verilmiş sadakamız varmış, Allah beterinden saklasın." dedi.
Berksan Özer, 30 Mayıs 1979 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Profesyonel anlamda ilk sahne deneyimini 17 yaşında gerçekleştiren Berksan’ın babasının Ankara’da büyük bir gazinosu ve bir gece kulübü varmış. 18 yaşından itibaren hem sahneye çıkmaya hem de Kabare Bar adlı gece kulübünü işletmeye başlamış. Ankara Üniversitesi Amerikan Turizmi Ve Otelciliği bölümünden mezun oldu.
Babasını 1995 yılında kaybeden Berksan’ın annesi Gata’dan emekli hemşiredir ve Turaç Berkay Özer adında bir kardeşi vardır, aynı zamanda aranjörlüğünü yapmaktadır. Müziğe ilkokul üçüncü sınıfta başladı. Babasın müziğe olan ilgini keşfetmesiyle, Ankara radyo evinin açtığı bir sınavla Türk sanat müziği çocuk korosuna girdi. Özgen Gürbüz yönetiminde beş yıl çocuk korosunda çalışmalarını sürdürdü.