Berksan konserden dönerken kaza geçirdi! Aracı hurdaya döndü

Berksan Özer, 30 Mayıs 1979 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Profesyonel anlamda ilk sahne deneyimini 17 yaşında gerçekleştiren Berksan’ın babasının Ankara’da büyük bir gazinosu ve bir gece kulübü varmış. 18 yaşından itibaren hem sahneye çıkmaya hem de Kabare Bar adlı gece kulübünü işletmeye başlamış. Ankara Üniversitesi Amerikan Turizmi Ve Otelciliği bölümünden mezun oldu.