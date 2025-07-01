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Berker Güven ve Nihal Yalçın aşkı dolu dizgin! Tatil kareleri içinizi ısıtacak...

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Berker Güven ve Nihal Yalçın aşkı dolu dizgin! Tatil kareleri içinizi ısıtacak...

Nihal Yalçın ve Berker Güven aşkı dolu dizgin sürüyor. Çift önceki gün Çeşme'de bir beach’te görüntülendi. Denizde birbirlerini öpmeye doyamayan ünlü çift, romantik halleriyle objektiflere takıldı.

Berker Güven ve Nihal Yalçın aşkı dolu dizgin! Tatil kareleri içinizi ısıtacak... - Resim: 1

Nihal Yalçın ve sevgilisi Berker Güven önceki gün Çeşme tatilinde görüntülendi. Denizde aşk tazeleyen çift birbirlerini öpmeye doyamadı. Ünlü çift, romantik halleriyle objektiflere takıldı.

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Berker Güven ve Nihal Yalçın aşkı dolu dizgin! Tatil kareleri içinizi ısıtacak... - Resim: 2

Oyuncu Berker Güven (30), kendisi gibi oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın’la (44) Çeşme’de tatil yapıyor.  Sevgililer, önceki gün özel bir plajda görüntülendi. 

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Berker Güven ve Nihal Yalçın aşkı dolu dizgin! Tatil kareleri içinizi ısıtacak... - Resim: 3

ROMANTİK ANLARI OBJEKTİFLERE YANSIDI

Aşkları doludizgin devam eden sevgililer, serin sularda romantik dakikalar yaşadı. 

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Berker Güven ve Nihal Yalçın aşkı dolu dizgin! Tatil kareleri içinizi ısıtacak... - Resim: 4

Birbirlerine sarılıp öpüştüler. Denizde uzun süre kalan sevgililer daha sonra şezlonglarına geçip bol bol güneşlendi.

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