Berkay Şahin'in şansı yüzüne gülmedi: Nasıl bir nazara geldiysek
Dert Faslı şarkısıyla son günlerde çok konuşulan 39 yaşındaki Berkay'ın şansı yüzüne gülmedi.
Sık sık lüks araçları ile magazin gündemine gelen şarkıcı Berkay Şahin, önceki gün Etiler’deki bir bankadan çıkarken görüntülendi
Keyfinin yerinde olduğu görülen Berkay, muhabirin bindiği aracı sorması üzerine, "Kendi aracım serviste. İdareten bunu kullanıyorum. Nasıl bir nazara geldiysek, araç düzelmedi" dedi. Berkay'ın yeni aracının serviste olması "şansı yüzüne gülmedi" yorumlarına neden oldu.
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz ay yeni aldığı 2 milyon TL'lik elektrikli aracıyla yolda kalmış, çevredekilerle birlikte otomobilini yolun kenarına çekmeye çalışmıştı.
Otomobil tutkusu ile bilinen Berkay Şahin, Kasım 2020'de garajına yeni bir araç daha eklemişti. Şahin, arabasını almaya kızı Arya ile gitmişti.