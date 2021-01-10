Berkay Şahin'in şansı yüzüne gülmedi: Nasıl bir nazara geldiysek

Keyfinin yerinde olduğu görülen Berkay, muhabirin bindiği aracı sorması üzerine, "Kendi aracım serviste. İdareten bunu kullanıyorum. Nasıl bir nazara geldiysek, araç düzelmedi" dedi. Berkay'ın yeni aracının serviste olması "şansı yüzüne gülmedi" yorumlarına neden oldu.