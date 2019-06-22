Berkay Şahin'den Arda Turan'a çağrı! Affetmek için tek şartı var
Yaşadıkları kavga sonrası Arda Turan'la davalık olan Berkay, ünlü futbolcuya mesaj yolladı.
Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin geçtiğimiz günlerde ikincisi görülen duruşma 11 Eylül 2019'a ertelenmişti.
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; davanın görüldüğü akşam Berkay, Arnavutköy'deki bir balıkçıda arkadaşları ile birlikte akşam yemeği yedi. Çıkışta gazetecilerle dava ile ilgili olarak konuşan Berkay, "Bizim kendisinden maddi olarak hiçbir beklentimiz yok. Biz kendisine tazminat davası açmadık. Özür dilemesi şartı ile yapması gereken çok basit. Özür dilesin ve konu kapansın.'' dedi.
''Erkek erkeğe otururuz'': ''Özür diledikten sonra biz belki erkek erkeğe oturur halletmemiz gereken bir şey varsa hallederiz.'' diyen Berkay, ''Benden özür dilemesin buna gerek yok, biz onunla oturur konuşuruz ama bizim istediğimiz biçimde özür dilemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, müşteki-sanık Arda Turan'ın, "cinsel taciz, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme ve ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma'' suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar, müşteki-sanık Berkay Şahin'in ise, ''hakaret'' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.