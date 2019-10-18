Berkay Şahin Demet Akalın'ın hediyesini satarken yakayı ele verdi kıyamet koptu
Berkay Şahin, Demet Akalın'ın hediye aldığı saati satarken yakalanınca ikilinin arası açıldı.
Berkay Şahin, Demet Akalın'ı çok kızdırdı. İki yakın arakadaş olan pop yıldızlarının arasının açılma nedeni ise magazin dünyasını çalkaladı. Geçtiğimiz aylarda Özlem Ada Şahin ile evli olan Berkay Şahin, ikinci kez baba olmuş hatta Akalın, Berkay'ın kızı için Kuran-ı Kerim okutmuştu.
Demet Akalın, yakın arkadaşı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin doğum yapınca büyük sevinç yaşamış, bir de Berkay'ın eşine doğum hediyesi olarak Rolex marka bir saat almıştı.
Ancak Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin'e Demet Akalın'ın hediye ettiği Rolex marka saati satmak için mağazaya gidince yakayı fena ele vermiş oldu.
Mağaza sahibi, durumu Demet Akalın'a bildirince kıyamet koptu. Berkay'ın kendisinin hediye ettiği saati satmak istediğini duyan Demet Akalın, Şahin'e çok kızdı.