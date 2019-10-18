Berkay Şahin Demet Akalın'ın hediyesini satarken yakayı ele verdi kıyamet koptu

Berkay Şahin, Demet Akalın'ı çok kızdırdı. İki yakın arakadaş olan pop yıldızlarının arasının açılma nedeni ise magazin dünyasını çalkaladı. Geçtiğimiz aylarda Özlem Ada Şahin ile evli olan Berkay Şahin, ikinci kez baba olmuş hatta Akalın, Berkay'ın kızı için Kuran-ı Kerim okutmuştu.