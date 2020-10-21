Berkay Şahin çıkan iddialara sert tepki verdi: Galerici değil şarkıcıyım
T plakalı cipiyle vergide usulsüzlük yaptığı iddia edilen şarkıcı Berkay, önceki gün alışveriş merkezinde görüntülendi. Spor otomobiliyle dikkatleri üzerine çeken Şahin, eski aracıyla ilgili iddialara yanıt verdi.
Geçtiğimiz hafta kiralık bir minibüsle gece gezmesinde görüntülenen şarkıcı, bu kez spor bir otomobille Zorlu AVM'de objektiflere takıldı.
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Berkay, geçen günlerde ortaya çıkan T plakalı cipiyle vergide usulsüzlük yaptığı iddialarına açıklık getirip, yeni bir otomobil sipariş verdiğini söyledi.
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Şahin, hakkındaki iddiaların hatırlatılmasıyla "O arabayı getiren ihraç eden ben değilim ki ben galeriden gidip aracımı alıyorum. Kardeşim ben galerici değil, şarkıcıyım" dedi.
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Popçu, sözlerine "Bana yasal bir kağıt verdiler binmemle alakalı. O yasal yedi günlük bineceğim bir kağıttı, yedi günde bir o kağıt yenileniyormuş. Ben konuya tam hakim değilim şimdi yeni bir araba sipariş verdim onu bekliyorum" şeklinde devam ederek kendini savundu.
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