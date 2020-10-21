Berkay Şahin çıkan iddialara sert tepki verdi: Galerici değil şarkıcıyım

Popçu, sözlerine "Bana yasal bir kağıt verdiler binmemle alakalı. O yasal yedi günlük bineceğim bir kağıttı, yedi günde bir o kağıt yenileniyormuş. Ben konuya tam hakim değilim şimdi yeni bir araba sipariş verdim onu bekliyorum" şeklinde devam ederek kendini savundu.