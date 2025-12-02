Berkay ile barışan Demet Akalın'a Gülben Ergen sorulunca...

NEDEN KÜSMÜŞLERDİ?

* 2019 yılında Demet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e doğum gününde lüks bir saat hediye etmişti. Ancak çiftin saati satmak istediği iddia edilmiş ve bu duruma Akalın epey bozulmuştu. Berkay, satma gibi bir durumun olmadığını, sadece değiştirmek istediklerini belirterek "Allah razı olsun saat hediye etti. Bu, artık hediye ettiğiniz kişinindir. Arkasından koşmamak, kovalamamak lazım. Hatta kendisi de 'Bana da hediye geliyor, büyük gelince ben de değiştiriyorum. Sıkıntı yok değiştir' dedi" açıklamasında bulunmuştu.