Berkay Hardal nişanlandı Dilan Telkök'ün pozları olay olmuştu

Genç yaşta rol aldığı dizilerle adından söz ettiren ve milyonlarca hayranı bulunan Berkay Hardal, geçtiğimiz aylarda ilişkiye başladığı Dilan Telkök ile evliliğe giden ilk adımı attı. Hardal, aylar önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meslektaşı Dilan Telkök ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.