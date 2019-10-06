Berkay Hardal nişanlandı Dilan Telkök'ün pozları olay olmuştu
İstanbullu Gelin dizisinden ayrılmasının ardından Kardeş Çocukları dizisinde rol almaya başlayan Berkay Hardal, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Dilan Telkök ile nişanlandı.
Genç yaşta rol aldığı dizilerle adından söz ettiren ve milyonlarca hayranı bulunan Berkay Hardal, geçtiğimiz aylarda ilişkiye başladığı Dilan Telkök ile evliliğe giden ilk adımı attı. Hardal, aylar önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meslektaşı Dilan Telkök ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.
Henüz yeni yeni adı duyulmaya başlayan Dilan Telkök, Berkay Hardal ile nişanlanmasından ziyade sosyal medyayı aktif olarak kullanması ve paylaştığı fotoğraflarla biliniyor.
Peki Dilan Telkök kimdir?
16 Eylül 1995 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Dilan Telkök, 2001 yılında ailesi ile beraber Hollanda'ya taşınmıştır.
Kısa bir süre sonra Belçika'da eğitimine devam eden Telkök, aynı zamanda Belçika vatandaşıdır. Ortaokul eğitiminin ardından Türkiye'ye dönmüştür.