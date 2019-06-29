Berkay Ateş Avrupa'yı sallayamaya gidiyor! Çukur'da yıldızını parlatmıştı
Çukur dizisinde Karakuzular'ın başında bulunan Mahsun karakterine hayat veren Berkay Ateş, Avrupa'da yarışmaya gidiyor.
İlk olarak 2005 yılında Abluka filmindeki rolüyle 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu' ödülünü kapan, ardından da katıldığı Çukur dizisinde milyonların sevgisini kazanan Berkay Ateş, yeni filmini Avrupa'da yarıştırmaya gidiyor. Ateş'in başrolünde oynadığı Görülmüştür filmi, 54. Uluslararası Karlovy Vary Film Festivali'nde yarışacak.
Avrupa'nın en köklü ve önemli festivallerinden biri olan Karlovy Vary Film Festivali'nin East Of The West seçkisine kabul edilen film Türkiye prömiyerini İstanbul film Festivali'nde gerçekleştirdi.
Ödül kazandı: 30. Ankara Fİlm Festivali'nde yolculuğuna devam eden Görülmüştür ile Berkay Ateş bu festivalde en iyi erkek ödülü kazandı. Filmin yönetmen koltuğunda Serhat Karaaslan otururken oyuncu kadrosunda ise Berkay Ateş'in yanı sıra Saadet Işıl Aksoy, İpek Türktan Kaynak, Füsun Demirel ve Ercan Kesal gibi önemli isimler yer alıyor.
Peki Berkay Ateş kimdir?: 19 Şubat 1987 tarihinde dünyaya gelen Berkay Ateş, İstanbul doğumludur. Anne tarafından Malatya, baba tarafından ise aslen Ardahanlıdır.