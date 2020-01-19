Berk Suyabatmaz ile aşk yaşayan Berrak Tüzüntaç'tan olay değişim açıklaması!
Son zamanlarda Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ile aşk yaşayan güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.
Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç Etiler'de alışveriş merkezinde kameralara takıldı. Sürekli muhabirlerden kaçmasıyla bilinen Tüzünataç'ın alışverişini yarıda bırakıp, muhabirlerin yanına gelmesi şaşırttı.
Önceki akşam Etiler'de kayak merkezi malzemelerinin satıldığı bir mağazada görüntülendi. Sık sık gazetecilerden kaçmasıyla bilinen güzel oyuncu bu kez alışverişini yarıda bırakarak, muhabirlerin yanına geldi.
Bu durum karşısında şaşkınlık geçiren muhabirlere, "Şaşırmayın arkadaşlar. Artık bendeki değişimin farkına varın. 5-6 yıl öncesi ile çok fark var" ifadeleri kullandı.
Tatil için nereye gideceği yönündeki sorulara Tüzünataç, "Aşk ve tatil soruları özel sorular. Bunları şimdi burada konuşmayalım" diyerek özel hayatıyla ilgili sorulara cevap vermedi.