Berk Oktay'ın uygunsuz görüntüleri yaymıştı! Merve Şarapçıoğlu bakın kaç yıl hapis cezası aldı
OYUNCU Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu hakkındaki dava karara bağlandı.
İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Merve Şarapçıoğlu ile şikayetçi Berk Oktay ve taraf avukatları katıldı. Şikayetçi Berk Oktay, "Şikayetim devam etmektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ederim" dedi.
Oktay'ın avukatı Serdar Öktem de sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.
Sanık Merve Şarapçıoğlu ise "Ben böyle bir suçu işlemedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kendim de mağdurum. Dosyadaki delil durumuna göre masum olduğum ortadadır" dedi.
Şarapçıoğlu son sözünde ise "Takdir mahkemenindir. Dosyadaki delillerle masumiyetim ortadadır" dedi.