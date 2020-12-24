Berk Oktay'ın uygunsuz görüntüleri davasında sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy destek çıktı
Yıldız Çağrı Atiksoy, şubat ayında Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan sevgilisi Berk Oktay'a destek verdi.
Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu hakkındaki dava karara bağlandı. Şarapçıoğlu, "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Yıldız Çağrı Atiksoy, sevgilisi Oktay'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek oldu. Atiksoy, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:
''18 yıl emek verdiğin kariyerinin, şahsına atılan iftira ve karalamalarla bitirilmesini göze alarak sonuna kadar savaştığın için seninle gurur duyuyorum.''
''Sana hep söyledim; 'Allah çok büyük ve her zaman haklının, iyinin yanında.' Bu sadece buz dağının görünen kısmı... Seni çok seviyorum.''