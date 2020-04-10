Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu Celil Nalçakan'a aşkını ilan etti! Sonra sildi

Ünlü oyuncu Berk Oktay'la çok sıkıntılı bir boşanma süreci geçiren Merve Şarapçıoğlu, eski eşinin mahrem görüntülerini sosyal medyaya yaymak suçundan 6 ile 8 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Şarapçıoğlu, takipçileriyle yaptığı soru cevap etkinliğinde herkesi şaşırtan bir paylaşımda bulundu.