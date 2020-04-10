Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu Celil Nalçakan'a aşkını ilan etti! Sonra sildi
Eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan ve çok sıkıntılı bir boşanma süreci yaşayan oyuncu Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Instagram üzerinden Celil Nalçakan'a aşkını ilan etti.
Ünlü oyuncu Berk Oktay'la çok sıkıntılı bir boşanma süreci geçiren Merve Şarapçıoğlu, eski eşinin mahrem görüntülerini sosyal medyaya yaymak suçundan 6 ile 8 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Şarapçıoğlu, takipçileriyle yaptığı soru cevap etkinliğinde herkesi şaşırtan bir paylaşımda bulundu.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın yaptığı habere göre, takipçileriyle soru - cevap etkinliği yapan Şarapçıoğlu, “Kalbin dolu mu?” sorusuna verdiği yanıtla herkesi şok edecek bir hareket yaptı.
Takipçilerinin sorusuna "Evet" yanıtını veren Şarapçıoğlu, aşk dolu paylaşımlarına da oyuncu Celil Nalçakan’ı etiketledi. Şarapçıoğlu'nun bu etiketleme olayı sosyal medyaya damga vurdu.
Ancak takipçileri bu duruma “Gündeme gelmek için Celil Nalçakan’ı kullanıyorsun” yorumları gelince, Merve Şarapçıoğlu paylaşımlarını 20 dakika sonra sildi.