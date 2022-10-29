Berk Oktay’ın eşi Yıldız Çağrı Atiksoy’dan romantik kutlama: ‘Baş kahramanı sensin’
ATV’de ekrana gelen farklı dizilerde rol alan Berk Oktay ve ‘Kuruluş Osman’ Maltun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy görkemli bir düğünle evlenmişlerdi. Yıldız Çağrı Atiksoy, eşi Berk Oktay’ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Ünlü çift eylül ayında çok güzel bir düğünle dünya evine girmişlerdi. Yıldız Çağrı Atiksoy, bugün eşi Berk Oktay'ın doğum gününü kutladı. Atiksoy eşi için çok duygusal bir mesaj yayınladı.
Atiksoy, paylaşımına "Her ruhun bir eşi vardır derler. Eşim… şuraya yazdığım birkaç satırdan çok daha fazlasısın. Ama adettendir artık buradan da kutlanılıyor. Rabbim'e her gün varlığın için şükrediyorum. Bana bu duyguları, aşka dair tüm güzellikleri yaşattığın için teşekkür ediyorum. İlk günden beri ilmek ilmek emek kokan bir 'Dünya' kurduk kendimize. Bizim Dünyamız… sadece Biz… inandık….
‘’Ve bugün bu gerçekleştiyse, ikimizde çok iyi biliyoruz ki bu 'Dünya'nın 'Baş Kahraman'ı sensin. Emeklerine, o güzel kalbine, mucizelere, eşsiz ruhuna, sonsuz güce, iyi ki aynı 'Dünya'da açtık gözümüzü. Nice yaşlara Ömrüm" notunu ekledi.
Berk Oktay, Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alıyor. Yıldız Çağrı Atiksoy ile uzun zamandır aşk yaşıyordu. Sosyal medyadan sürekli fotoğraf paylaşan çift, geçtiğimiz Eylül ayında evlenmişlerdi. Berk Oktay, geçen aylarda sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'u İzmir'deki ailesinden istemiş ve ikili evlilik konusunda ilk adımı atmıştı.