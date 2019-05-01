Berk Oktay'ın çıplak fotoğraflarını paylaştığı iddia edilen eşi uzlaşmak istemedi

Radyo Viva’da yayınlanan Ağır Masa programında Berk Oktay ile Merve Oktay’a ilişkin yeni bir bilgi paylaşıldı. Geçtiğimiz sene oyuncu Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları sosyal medyada yayınlanmış ve hacklendiği düşünülmüştü. Ardından ortaya adılan iddia ise eşi Merve Şarapçıoğlu'nun bu fotoğrafları sızdırdığına yönelikti.