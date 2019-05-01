Berk Oktay'ın çıplak fotoğraflarını paylaştığı iddia edilen eşi uzlaşmak istemedi
Oyuncu Berk Oktay ve avukat eşi Merve Şarapçıoğlu geçtiğimiz yıl mahkemelik olmuştu. Eşinin uygunsuz görüntülerini sosyal medyada yayınladığı iddiası üzerine Merve Oktay hakkında savcılık, “Özel hayata ilişin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
Radyo Viva’da yayınlanan Ağır Masa programında Berk Oktay ile Merve Oktay’a ilişkin yeni bir bilgi paylaşıldı. Geçtiğimiz sene oyuncu Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları sosyal medyada yayınlanmış ve hacklendiği düşünülmüştü. Ardından ortaya adılan iddia ise eşi Merve Şarapçıoğlu'nun bu fotoğrafları sızdırdığına yönelikti.
Savcı isnat edilen suçların uzlaşma kapsamındaki suçlardan olması nedeniyle, kamu davası açılmadan önce şüpheli Merve Oktay’ın mağdur Berk Oktay’ın uzlaşmak isteyip istemediklerini teklif edilmesi için dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine karar vermişti.
Berk Oktay’ın avukatı Serdar Öktem soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına verdiği dilekçesinde, “Biz uzlaşmak istemiyoruz. Hala şikayetimiz devam etmektedir” dedi.
BEN DE ONUNLA UZLAŞMAM
Merve Oktay ise avukatı Bora Karaman da 12 Nisan günü savcılığa başvurarak kendilerine sunulan Uzlaşma Teklif Formu’na “uzlaşmak istemiyoruz” cevabını verdi.