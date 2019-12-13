Berk Oktay'ın çıplak fotoğraf davası görüldü eşi Merve Oktay bakın nasıl inkar etti

''Benim de mahrem fotoğraflarım paylaşıldı''

Tutuksuz sanık Merve Oktay savunmasında, suçlamaları reddederek şunları söyledi: "Söz konusu fotoğrafların paylaşıldığı hesaplarda benim de mahrem fotoğraflarım paylaşılmıştır. Bu davada mağdur sıfatıyla yer almam gerekirken sanık sıfatıyla yer almam aklıma, vicdanıma sığmamaktadır. Türk yargısı nezdinde de kamuoyu nezdinde de yargılanmaktayım. Hakkında bu iddiaların atıldığı günden bu yana sosyal medya üzerinden çoktan yargılanmış, suçu ispatlanmış ve mahkum edilmişçesine anılmaktayım."