Berk Oktay'dan Yıldız Çağrı Atiksoy'a romantik evlilik teklifi bakın neler söyledi
Yasak Elma dizisinde oynayan ve Merve Şarapçıoğlu'ndan boşanan Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifi etti.
Olaylı boşanmasıyla magazin gündeminde uzun süre konuşulan Berk Oktay, eski eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan sonunda boşandı. Skandalların karıştığı boşanma davasının bitimiyle Oktay bir süredir beraber olduğu sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile hayatını birleştirme kararı aldı.
İlişkisini en başından bu yana gözler önünde yaşamayı tercih eden ve aşk dolu pozlarını sık sık paylaşan çiftten Berk Oktay, dün akşam sevgilisine evlilik teklifi etti.
Sevgilisinden "Evet" cevabını alan oyuncu, el ele tutuştukları bir pozu Instagram'dan paylaşarak "Beraber yaşlanalım mı? dedim, 'Evet' dedi" notunu ekledi.
Aynı fotoğrafı kendi Instagram hesabından paylaşan oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ise "Gel de 'Evet' deme... Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim" diyerek takipçilerine müjdeli haberi verdi.