Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşkı buldu 'Bir ömür elini bırakmamaya hazırım!'
Berk Oktay, Merve Şarapçıoğlu ile olaylı boşanmasının ardından aşkı Yıldız Çağrı Atiksoy'da buldu. Atiksoy ve Oktay, fotoğraflarını paylaşarak adeta aşklarını haykırdılar
Geçtiğimiz günlerde Merve Özbey'in evindeki doğum günü kutlamasında yakınlaşan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un samimi halleri kısa sürede aşka dönüştü. Hayranları, ikiliyi birbirlerine çok yakıştırırken taze aşıkları önceki hafta tatile çıktı.
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Tatillerinden fotoğraf paylaşan Yıldız Çağrı Atiksoy, aşkını sosyal medya sayfasından haykırdı. Atiksoy, fotoğrafların altına şu notu düştü:
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"‘Seninle tüm Dünyamı değiştirmeye hazırım’ dedi. Ben de bir ömür elini bırakmamaya... Ben aşık oldum!"
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Öte yandan Berk Oktay ve Atiksoy, basın mensuplarının, "Nasıl tanıştınız? sorusuna "Her şey çok yeni. Enerjimiz güzel. Merve Özbey'in doğum günü bizi tekrar buluşturdu. Mutluyuz" demişti.
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