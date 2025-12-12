Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan boşanma iddialarına yanıt

2022’nin ilk aylarında evlilik yoluna giren çift, 10 Eylül 2022 tarihinde Polonezköy’de görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Düğünden bir gün önce ise evlerinin bahçesinde sade bir nikâh töreniyle “evet” demişlerdi. Çift, 21 Mayıs 2024 tarihinde Mira Milena adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.