Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan boşanma iddialarına yanıt
Uzun süredir magazin kulislerinde boşanacakları konuşulan ünlü çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, çıkan iddialara yine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Oyuncu çift, birlikte verdikleri aşk dolu pozlarla dedikodulara son noktayı koydu.
2022’nin ilk aylarında evlilik yoluna giren çift, 10 Eylül 2022 tarihinde Polonezköy’de görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Düğünden bir gün önce ise evlerinin bahçesinde sade bir nikâh töreniyle “evet” demişlerdi. Çift, 21 Mayıs 2024 tarihinde Mira Milena adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
AYRILACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ
Ancak geçtiğimiz haftalarda çiftin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakması, ayrılık iddialarını beraberinde getirmişti. Bu gelişme, ikilinin hayranlarını endişelendirmişti.
İkilinin bir süre sonra tekrar sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başlaması, barıştıklarına dair ilk sinyali vermişti. Yakışıklı oyuncu Berk Oktay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, eşi ve kızının yer aldığı bir fotoğrafa “Şükür sebebim ailem” notunu düşerek dedikodulara sert bir yanıt vermişti.