Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy boşanıyor mu? Taciz ve ihanet iddiaları doğru mu?
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinin boşanacağına dair ortaya atılan iddialar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ayrılık söylentilerinin ardından çift, sosyal medya hesaplarında peş peşe fotoğraflar paylaşarak dikkat çekti. Ancak, sonrasında gelen taciz suçlaması, ortalığı daha da karıştırdı.
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılının başında evlilik yolunda ilk adımı attıktan sonra, 10 Eylül 2022’de Polonezköy’de muazzam bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Bir gün önce evlerinin bahçesinde nikah masasına oturan çift, mutlu bir şekilde yaşamlarına devam ederken, 21 Mayıs 2024’te kızları Mira Milena'yı kucaklarına almışlardı.
Yıldız Çağrı Atiksoy, doğum sırasında riskli bir süreç geçirmiş ve acil olarak doğuma alınmıştı. Doğum sonrası sağlıklı olduklarını belirten Atiksoy, "Biraz riskli bir doğum oldu, o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de iyiyiz şükür" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak, çiftin sosyal medya hesaplarında bir süre birbirlerini takip etmeyi bırakmaları, boşanma iddialarını gündeme getirdi. Ayrılık dedikoduları hızla yayılmaya başlarken, ikilinin yeniden takipleşmeye başladığı görüldü. Bu gelişmelerin ardından Berk Oktay, Instagram hesabından eşi ve çocuğuyla birlikte olduğu bir fotoğrafı "Şükür sebebim ailem" notuyla paylaştı. Yıldız Çağrı Atiksoy da aynı şekilde, aile fotoğraflarını kalp emojisiyle takipçileriyle paylaştı.
Çiftin arasında yaşanan bu gerilim, Berk Oktay’ın Harman Yeri dizisindeki partneri Gülsim Ali ile yakınlaşması iddiaları ile birleşti. Bu olaylar, çiftin boşanacağına dair söylentileri daha da güçlendirdi.