Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy boşanıyor mu? Taciz ve ihanet iddiaları doğru mu?

Yıldız Çağrı Atiksoy, doğum sırasında riskli bir süreç geçirmiş ve acil olarak doğuma alınmıştı. Doğum sonrası sağlıklı olduklarını belirten Atiksoy, "Biraz riskli bir doğum oldu, o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de iyiyiz şükür" ifadelerini kullanmıştı.